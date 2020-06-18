Вертолет привлекли для тушения пожара в Тарбагатайском национальном парке

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – На территории Тарбагатайского национального парка загорелся кустарник и сухая трава на площади 200 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу пожаротушения ДЧС ВКО.

Над ликвидацией пожара работают 18 сотрудников службы пожаротушения, 44 человека Тарбагатайского национального парка, 8 человек опорного пункта и 15 человек от крестьянского хозяйства «Роза», вертолет МИ-8 с водосливным устройством и с 6 десантниками авиалесоохраны.

На данный момент распространение огня остановлено, ведется наблюдение за горельником.

Кроме того, 16 июня в Урджарском районе в Шолпанском сельском округе на участке Жетинши произошло загорание сухой травы на площади 250 га. В тушении пожара были задействованы подразделения ДЧС Восточно-Казахстанской области - 54 сотрудника и 6 единиц техники, а также добровольные противопожарные формирования местных исполнительных органов - 80 человек и 13 единиц техники.

Тушение осложняется жаркой и сухой погодой, сильным порывистым ветром, которые способствуют быстрому распространению огня по степи, и отдаленностью источников воды. Тушение пожара продолжается.

Также в Урджарском районе в Карабулакском сельском округе, на участке Коктал, горит степь на 40 га и в пойме реки Емель.



