+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 16 °С
USD 404.21 EUR 453.85
RUB 5.79 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вертолет привлекли для тушения пожара в Тарбагатайском национальном парке

18 Июня 2020 02:05
Поделиться:
Вертолет привлекли для тушения пожара в Тарбагатайском национальном парке

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – На территории Тарбагатайского национального парка загорелся кустарник и сухая трава на площади 200 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу пожаротушения ДЧС ВКО.

Новости по теме
Газель сгорела в столице
Из горящей квартиры спасли 77-летнюю женщину в Атырау Пожар на складе и в бизнес-центре произошел в Актау Мебельный цех горел в Кентау

Над ликвидацией пожара работают 18 сотрудников службы пожаротушения, 44 человека Тарбагатайского национального парка, 8 человек опорного пункта и 15 человек от крестьянского хозяйства «Роза», вертолет МИ-8 с водосливным устройством и с 6 десантниками авиалесоохраны.

На данный момент распространение огня остановлено, ведется наблюдение за горельником.

Кроме того, 16 июня в Урджарском районе в Шолпанском сельском округе на участке Жетинши произошло загорание сухой травы на площади 250 га. В тушении пожара были задействованы подразделения ДЧС Восточно-Казахстанской области - 54 сотрудника и 6 единиц техники, а также добровольные противопожарные формирования местных исполнительных органов - 80 человек и 13 единиц техники.

Тушение осложняется жаркой и сухой погодой, сильным порывистым ветром, которые способствуют быстрому распространению огня по степи, и отдаленностью источников воды. Тушение пожара продолжается.

Также в Урджарском районе в Карабулакском сельском округе, на участке Коктал, горит степь на 40 га и в пойме реки Емель.




Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив