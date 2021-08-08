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Вертолет привлекли для тушения лесного пожара в ВКО

8 Августа 2021 19:35
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Вертолет привлекли для тушения лесного пожара в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 8 августа на территории ​ Усть-Каменогорского лесного хозяйства, Серебрянского лесничества​ загорелся кустарник. Оперативно прибыв на место происшествия, лесники вступили в схватку с огнем, затем на помощь прибыли пожарные ДЧС ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС области в Instagram.

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В 17 часов 45 минут огонь был ликвидирован площади 2 га.

В тушении всего было задействовано 20 сотрудников ДЧС ВКО ​ и 4 единицы техники, 9 сотрудников ​ КГУ «Усть-Каменогорское лесное хозяйство» и ​ 2 единицы техники, вертолет- МИ-2 ​ местных исполнительных органов и 2 десантника. Причина пожара устанавливается.

​Ранее ДЧС ВКО распространяло информацию о том, что в районе Алтай действует 4 класс пожарной опасности.




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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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