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Вертолет привлекли для поисков пропавшего пастуха в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
30 Мая 2023, 02:02
Вертолет привлекли для поисков пропавшего пастуха в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжаются поисковые работы в Жылыойском районе, где 24 мая пропал пастух. Для расширения площади поисков был привлечен вертолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спасательная операция в 70 километрах от города Кульсары Жылыойского района продолжается уже шестой день.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 29 мая для увеличения радиуса поисков был привлечен вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас». На борту находятся 5 членов экипажа, 4 спасателя и родственники.
Ранее сообщалось о том, что 24 мая в 15:12 поступило сообщение, что в 70 километрах от города Кульсары Жылыойского района мужчина 1986 года рождения, занимающийся выпасом скота, вышел из крестьянского хозяйства и не вернулся.

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