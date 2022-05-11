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    18:49, 10 Май 2022 | GMT +6

    Вертолет привлечен к поискам пропавшего человека в Атырауской области

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    Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Жылыойском районе Атырауской области к поискам пропавшего накануне человека привлекли вертолет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    Как проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС области, в Жылыойском районе Атырауской области 9 мая рано утром мужчина 1991 года отправился на выпас скота, но домой не вернулся. 10 мая с 11:15 часов для поисков пропавшего пастуха задействован вертолет Ми-8МТВ UPMI844 АО «Казавиаспас» МЧС. Поиски ведутся в радиусе 150 км от города Кульсары.


    «В поисковой операции кроме вертолета Ми-8 с пятью членами экипажа участвуют шесть сотрудников ДЧС Атырауской области с поисковой собакой, полицейские и родственники пропавшего мужчины», - уточнили в пресс-службе ДЧС региона.


    Теги:
    Атырауская область ДЧС Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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