Вертолет привлечен к поискам пропавшего человека в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Жылыойском районе Атырауской области к поискам пропавшего накануне человека привлекли вертолет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС области, в Жылыойском районе Атырауской области 9 мая рано утром мужчина 1991 года отправился на выпас скота, но домой не вернулся. 10 мая с 11:15 часов для поисков пропавшего пастуха задействован вертолет Ми-8МТВ UPMI844 АО «Казавиаспас» МЧС. Поиски ведутся в радиусе 150 км от города Кульсары.

«В поисковой операции кроме вертолета Ми-8 с пятью членами экипажа участвуют шесть сотрудников ДЧС Атырауской области с поисковой собакой, полицейские и родственники пропавшего мужчины», - уточнили в пресс-службе ДЧС региона.