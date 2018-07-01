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Вертолет Казавиаспаса вылетел на помощь туристам в Кыргызстан

31 Июля 2018 07:34 326
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Вертолет Казавиаспаса вылетел на помощь туристам в Кыргызстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вертолет АО «Казавиаспас» со спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда вылетел на помощь туристам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям.

«В 6.58 часов утра спасатели РОСО вылетели в Республику Кыргызстан на вертолете Казавиаспас в район ледника Скрябина. По предварительной информации, здесь на высоте 4100 метров над уровнем моря накануне попала под камнепад группа туристов.
Оперативная группа РОСО в количестве 9 человек, в том числе два кинологических расчета, вылетели на вертолете МИ-171 из Алматы», - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля на территории Кыргызстана в районе ледника Скрябина в 40 км от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана. В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель одного казахстанца.

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Ключевые слова: Кыргызстан, Происшествия,
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