Вертолет Казавиаспаса вылетел на помощь туристам в Кыргызстан
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вертолет АО «Казавиаспас» со спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда вылетел на помощь туристам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям.
«В 6.58 часов утра спасатели РОСО вылетели в Республику Кыргызстан на вертолете Казавиаспас в район ледника Скрябина. По предварительной информации, здесь на высоте 4100 метров над уровнем моря накануне попала под камнепад группа туристов.
Оперативная группа РОСО в количестве 9 человек, в том числе два кинологических расчета, вылетели на вертолете МИ-171 из Алматы», - говорится в сообщении.
Напомним, 30 июля на территории Кыргызстана в районе ледника Скрябина в 40 км от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана. В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель одного казахстанца.
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