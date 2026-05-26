Вертолет и кортеж из дорогих авто: мангистауские выпускники превратили последний звонок в шоу

Последний звонок в Мангистау в этом году стал не просто школьным праздником, а настоящим парадом роскоши. В социальных сетях активно обсуждают видео выпускников школы № 3 города Жанаозен, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом для обсуждений стало появление ролика, где выпускники якобы передвигаются на вертолете, а также организуют кортеж из внедорожников.

В городском отделе образования Жанаозена пояснили, что часть кадров была смонтирована с использованием технологий искусственного интеллекта.

— 25 мая 2026 года после завершения торжественного мероприятия выпускники 11-х классов средней школы № 3 города Жанаозен организовали памятную фотосессию на центральных площадях города. В ходе мероприятия использовался кортеж из 10 автомобилей. Установлено, что сцена с вертолетом, распространившаяся в социальных сетях, создана с помощью программы искусственного интеллекта. Также уточняется, что предмет, из которого якобы стреляли ученики, является детским напитком, — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что 25 мая сотрудники работали в усиленном режиме. Были привлечены дополнительные наряды полиции.