Вертолет и дроны задействовали в поисках ребенка в горах Алматы

В ущелье Аюсай на высоте около 2000 метров проводились поисково-спасательные работы по поиску ребенка 2015 года рождения, который потерялся во время прогулки с родителями, передает корреспондент агентства Kazinform.

На месте был развернут оперативный штаб. В поисках задействованы порядка 160 человек, в том числе сотрудники ДЧС, Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования, спасатели Республиканской службы спасения «Барыс», сотрудники полиции, лесники Медеуского лесничества, волонтеры ДСС, военнослужащие, ПС КНБ, Национальная гвардия МВД РК и другие службы.

Были привлечены кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты и авиация «Казавиаспас» МЧС РК.

Поиски проводились одновременно наземными группами и с воздуха. Пешим порядком, с применением беспилотников и кинологического расчета обследовано более шести километров ущелья Аюсай и русло реки Большая Алматинка. Вертолет осуществлял облет зоны поиска.

Силами сводной группы спасателей и волонтеров ребенок найден.

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