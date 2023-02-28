Вертолет был технически исправным – Юрий Ильин о крушении в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специальная комиссия продолжает расследование крушения вертолета в Западно-Казахстанской области, в результате которой погибли четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас комиссия продолжает работать. Поэтому до момента вынесения вердикта комиссии о причине крушения вертолета и смерти наших сотрудников я пока не могу комментировать. Естественно, мы проводим и свое внутреннее служебное расследование по факту данного крушения», - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в кулуарах заседания Правительства.

Он озвучил предварительное заключение, согласно которому, вертолет был технически исправным. Экипаж, выполняющий полет, был профессиональным. У пилота налет составлял более 2600 часов, у второго пилота – около 4000 часов.

«Сомневаться в их профессиональном уровне ни в коей мере не приходится. Поэтому как будет заключение комиссии, тогда и будут соответствующие выводы о причинах и смерти, и аварийной ситуации», - добавил Юрий Ильин.

Он уточнил, что это было крушение вертолета Казавиаспаса, а не жесткая посадка, как заявлялось ранее. Это была преждевременная информация.

Несчастный случай произошел в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода. В результате погибли 4 человека, 2 пострадали. По данному факту заведено уголовное дело.