25 Августа 2022 18:02

Вертикальное озеленение при декорировании улиц применили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в тестовом режиме применили вертикальное озеленение при оформлении автобусной остановки и участка Восточной объездной автомобильной дороги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

При оформлении автобусной остановки по проспекту Достык ландшафтные дизайнеры использовали 160 цветов кустистого неприхотливого растения – колеус. Для украшения одной из подпорных стен по Восточной объездной автомобильной были использованы 3450 штук желтых и оранжевых цветов тагетес.

«При оформлении использовался контейнерный способ озеленения. Выращенные в формах растения монтируются в подготовленные клумбы и вазоны. В течение лета в зависимости от времени цветения их легко демонтировать и заменить. Все использованные растения устойчивы к засухе и хорошо себя чувствуют в сложных климатических условиях города», – сообщил руководитель отдела мониторинга и управления зеленым фондом управления экологии и окружающей среды города Алматы Олжас Джаныспаев.

Вертикальное озеленение экономит пространство, придает городу эстетический вид и улучшает экологическую обстановку. В дальнейшем его можно будет использовать в качестве одного из элементов ландшафтного дизайна для украшения улиц, магистралей и площадей города.