Вероятность мутации трех штаммов коронавируса выявили в Казахстане – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вероятность мутации, характерной для британского, южноафриканского, бразильского штаммов коронавируса, выявили по стране. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно со Всемирной организацией здравоохранения внедрена новая методика экспресс-ПЦР-скрининга на определение штаммов COVID-19. Референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, полученные от больных коронавирусной инфекцией из всех регионов Казахстана. По итогам исследования выявлена вероятность мутации, характерная для британского, южноафриканского, бразильского штаммов во всех регионах страны, за исключением четырех регионов - это ВКО, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области», - сказал министр здравоохранения Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что по результатам секвенирования участка ДНК-образцов от больных в городе Алматы установлена циркуляция британского и южноафриканского штаммов, которые отличаются высокой контагиозностью, что может привести к широкому распространению инфекции.

Также завершено полное геномное секвенирование 265 положительных проб на КВИ.

«В 12 случаях выявлена мутация, характерная для британского штамма. Это город Алматы - 8, Актюбинская область - 3, Нур-Султан - 1, в том числе 8 завозных. Данные случаи были зарегистрированы у пассажиров, которые прилетели из ОАЭ и Египта», - сообщил Алексей Цой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 30 марта 2021 года британский штамм SARS-CoV-2 выявлен в 125 странах мира, южноафриканский - в 75 странах, а бразильский - в 41.