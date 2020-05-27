Вернувшихся с Тенгиза поместили на карантин в Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В город Капшагай прибыла группа жителей Алматинской области с Тенгизского месторождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С Тенгизского месторождения вернулись жители Алматинской области. Всего 24 человека. Согласно алгоритму, они были помещены на карантин в одной из зон отдыха близ города Капшагая. Специалисты отбирают пробы на COVID-19. Если исследование покажет отрицательный результат, то через два дня рабочие будут отправлены по домам», - проинформировал руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел.

Напомним, на Тенгизском месторождении в Атырауской области зарегистрировано 935 случаев коронавируса среди сотрудников. Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов сообщил, что на месторождении, где выявлены очаги коронавирусной инфекции, ведутся дезинфекционные работы. Демобилизация работников ТШО и подрядных организаций необходима для безопасности людей.