-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Вернувшихся с Тенгиза поместили на карантин в Капшагае
КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В город Капшагай прибыла группа жителей Алматинской области с Тенгизского месторождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С Тенгизского месторождения вернулись жители Алматинской области. Всего 24 человека. Согласно алгоритму, они были помещены на карантин в одной из зон отдыха близ города Капшагая. Специалисты отбирают пробы на COVID-19. Если исследование покажет отрицательный результат, то через два дня рабочие будут отправлены по домам», - проинформировал руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел.
Напомним, на Тенгизском месторождении в Атырауской области зарегистрировано 935 случаев коронавируса среди сотрудников. Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов сообщил, что на месторождении, где выявлены очаги коронавирусной инфекции, ведутся дезинфекционные работы. Демобилизация работников ТШО и подрядных организаций необходима для безопасности людей.
- 58 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК
- У трех вахтовиков обнаружили коронавирус в СКО
- До 9304 увеличилось число заболевших коронавирусом в Казахстане
- Массовую гибель форели расследуют в Алматинской области
- О второй волне коронавируса в Армении сообщил премьер Пашинян
- В Атырау сгорела фура из Беларуси
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана