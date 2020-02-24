Вернувшихся с круизного лайнера Diamond Princess казахстанцев поместили на карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, которые находились на борту лайнера «Diamond Princess» в Японии, прибыли в Нур-Султан и помещены на карантин. Об этом сообщили в комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23 февраля граждане РК, которые находились на борту японского лайнера «Diamond Princess», были доставлены на родину и помещены в карантин. Напомним, на круизном лайнере, находящемся у берегов Японии, были изолированы 3 700 граждан из 50 стран», - отмечается в информации.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в аэропорт Нур-Султана из Японии прибыло 20 пассажиров рейсом Токио – Нур-Султан. Из них 16 граждан Республики Казахстан, включая четверых пассажиров японского лайнера Diamond Princess. Среди прибывших есть граждане Японии, Ливии, Великобритании, Украины, Южной Кореи и КНР.

Все прибывшие лица размещены в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице № 3 г. Нур-Султан, расположенной в семи км от города. В этом медучреждении ранее были изолированы студенты из города Ухань. У прибывших взяты пробы на анализ по коронавирусной инфекции. Состояние у всех удовлетворительное. Все прибывшие будут находиться на 14-дневном карантине.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане нет.