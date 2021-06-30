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    13:52, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Вернутся ли столичные дети в школу в сентябре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вернутся ли столичные дети в школу в сентябре, рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы знаем, что дети соскучились по школе. Все-таки онлайн-обучение отличается от классического процесса обучения. Согласно поручению Главы государства готовимся к этому. В первую очередь, для этого весь педагогический состав должен быть вакцинирован. Сейчас свыше 60 % педагогов вакцинировались, эта работа активно продолжается. Естественно, мы консультируемся с врачами, может быть, будем вакцинировать молодых людей. Пока у нас требование: 18+. Но в первую очередь, нужно вакцинировать педагогов. Сейчас готовимся к новому учебному сезону», - отметил аким города.

    Алтай Кульгинов напомнил, что учителя с медотводами, противопоказаниями освобождаются от вакцинации, потому что это вопрос здоровья граждан.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Образование Астана
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