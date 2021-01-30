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    19:09, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Вернутся ли дети в школу при формировании коллективного иммунитета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если будет сформирован коллективный иммунитет в августе, вернутся ли дети в школу? На этот вопрос ответила заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Манар Смагул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все это будет зависеть от эпидемиологической ситуации: на сколько мы на тот момент охватим вакцинацией население и увидим эффект снижения заболеваемости, то, конечно, очень высокая вероятность, что дети вернутся в школу», - сказала Манар Смагул.

    Напомним, в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

    Ранее Манар Смагул назвала роль вакцины в борьбе с коронавирусом. Она отметила, что вакцина даст свободу передвижения, общения.

    Кроме того, профессор, научный консультант Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Алим Акимбаев рассказал о том, сколько процентов населения должны привиться для формирования коллективного иммунитета.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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