Вернутся ли дети в школу при формировании коллективного иммунитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если будет сформирован коллективный иммунитет в августе, вернутся ли дети в школу? На этот вопрос ответила заместитель директора филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Манар Смагул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все это будет зависеть от эпидемиологической ситуации: на сколько мы на тот момент охватим вакцинацией население и увидим эффект снижения заболеваемости, то, конечно, очень высокая вероятность, что дети вернутся в школу», - сказала Манар Смагул.

Напомним, в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Ранее Манар Смагул назвала роль вакцины в борьбе с коронавирусом. Она отметила, что вакцина даст свободу передвижения, общения.

Кроме того, профессор, научный консультант Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Алим Акимбаев рассказал о том, сколько процентов населения должны привиться для формирования коллективного иммунитета.