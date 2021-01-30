Вернутся ли дети в школу при формировании коллективного иммунитета
«Все это будет зависеть от эпидемиологической ситуации: на сколько мы на тот момент охватим вакцинацией население и увидим эффект снижения заболеваемости, то, конечно, очень высокая вероятность, что дети вернутся в школу», - сказала Манар Смагул.
Напомним, в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.
Ранее Манар Смагул назвала роль вакцины в борьбе с коронавирусом. Она отметила, что вакцина даст свободу передвижения, общения.
Кроме того, профессор, научный консультант Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Алим Акимбаев рассказал о том, сколько процентов населения должны привиться для формирования коллективного иммунитета.