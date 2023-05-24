Вернуть закон по трупному донорству предлагает глава фонда «Қазақстан халқына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1,5 тысячи человек нуждаются в пересадке роговицы. Данную операцию казахстанские трансплантологи могут сделать в стране. Поэтому они просят вернуть закон по трупному донорству. Об этом сообщил председатель правления Фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полторы тысячи нуждающихся в пересадке роговицы у нас. Мы сидим и думаем, может мы не будем этого делать, а скажем этим людям обратиться в Правительство. Все врачи трансплантологи говорят, нам не нужны деньги фонда, ваши иностранные роговицы, верните закон по трупному донорству, который отменили несколько лет назад. Чтобы в нашей стране было трупное донорство. С роговицей проблем не было никогда», - сказал в ходе встречи с журналистами Болат Жамишев.

По его словам, большая часть доноров всегда подходила.

«То ли нам скупать ее по всему миру или же есть более быстрое решение этого вопроса через изменение закона. Полторы тысячи граждан нуждаются в пересадке роговицы, сколько времени они смогут ждать. Мы думаем, по какому пути нам двигаться - через пилот показать, как двигаться по этому вопросу, либо не делать этого. Поменять закон быстрее, чем по всему миру искать роговицы. Я об этом говорю везде, где только можно», - добавил Болат Жамишев.