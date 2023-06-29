Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Вернуть в госсобственность детские сады предложил депутат

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2023, 14:29
Вернуть в госсобственность детские сады предложил депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Саиров предложил провести ревизию зданий детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что депутаты в Мажилисе приняли закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Это реальный шаг к возвращению государству богатств, которое незаконным путем забрали у нашего народа и у наших потомков», - сказал Ерлан Саиров на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

Депутат развил свою мысль.

«Разве за 30 лет незаконно приобретены были только заводы, фабрики и другие промышленные объекты? Конечно, нет. На региональном уровне имеются незаконно прибранные к рукам здания детских садов, очагов культуры, магистрали локальных электросетей. По этому вопросу члены нашей партии должны работать на всех уровнях. Необходимо провести ревизию количества детских садов по стране и рассмотреть возможность их возвращения государству. Также необходимо вернуть государству места летнего отдыха учащихся. Мы должны довести до конца работу по возврату наличных средств», - добавил мажилисмен.


Социальная поддержка   AMANAT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК