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    18:41, 30 Март 2021 | GMT +6

    Вернуться в школы разрешил главный санврач учащимся в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области главный государственный санитарный врач Асет Жуматаев внес изменения в постановление о карантинных мерах. Касаются они режима обучения в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, в четвертой четверти к привычному режиму обучения вернутся школьники городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек.

    Обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах возможно для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек.

    Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

    В медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа - соблюдение санитарно-дезинфекционного режима.

    «Настоящее постановление обязательно для исполнения и в случае нарушения применяются административные меры к виновным», - говорится в документе.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование
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