Вернуться в школы разрешил главный санврач учащимся в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области главный государственный санитарный врач Асет Жуматаев внес изменения в постановление о карантинных мерах. Касаются они режима обучения в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, в четвертой четверти к привычному режиму обучения вернутся школьники городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек.

Обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах возможно для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек.

Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

В медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа - соблюдение санитарно-дезинфекционного режима.

«Настоящее постановление обязательно для исполнения и в случае нарушения применяются административные меры к виновным», - говорится в документе.



