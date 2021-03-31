Вернуться в школы разрешил главный санврач учащимся в СКО
Согласно документу, в четвертой четверти к привычному режиму обучения вернутся школьники городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек.
Обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах возможно для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек.
Разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.
В медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа - соблюдение санитарно-дезинфекционного режима.
«Настоящее постановление обязательно для исполнения и в случае нарушения применяются административные меры к виновным», - говорится в документе.