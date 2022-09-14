Вернуть статус госоргана Национальному космическому агентству предложила депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева обратилась с запросом на имя первого заместителя Премьер-Министра Казахстана Романа Скляра. В нем она попросила рассмотреть возможность возвращения статуса отдельного государственного органа Национальному космическому агентству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2014 году Национальное космическое агентство было упразднено до статуса комитета в составе Министерства по инвестициям и развитию РК. Поэтапно космическое направление перестало быть стратегическим, и это не могло не отразиться на состоянии дел в отрасли», - сказала она на заседании Мажилиса Парламента.

По ее словам, на данный момент начат, но до сих пор не завершен проект по созданию сборочно-испытательного комплекса. С большим промедлением проводится работа по строительству КРК «Байтерек», коммерческих проектов по осуществлению пусковых услуг.

В прошлом году Министерство цифрового развития отказалось от проекта по изготовлению спутника KazSat-2R, который должен был заменить в системе связи другой спутник после завершения сроков его эксплуатации. Таким образом, поставив под сомнение существование самодостаточной и независимой системы спутниковой связи, а с ней вместе и информационный суверенитет государства.

«Получается, что Казахстан, преодолев начальную фазу по формированию новой отрасли для страны, остановился в развитии. Для успешной реализации следующей фазы, основной и завершающей, необходимы дополнительные усилия, в том числе в части расстановки приоритетов», - пояснила Е. Смышляева.

Она отметила, что в период работы Национального космического агентства, с 2007 по 2014 годы, были созданы национальный центр космических исследований и технологий, космическая система связи вещания серии «KazSat» в составе двух спутников «KazSat-2», «KazSat-3» и два наземных комплекса управления в Акмолинской и Алматинской областях. Благодаря космической системе дистанционного зондирования земли, состоящей из спутников среднего и высокого разрешения KazEOSat-1, KazEOSat-2, работает система высокоточной спутниковой навигации.

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