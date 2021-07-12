Вернуть школьников и студентов к традиционной учёбе готовятся в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Подготовка в Карагандинской области к новому учебному году, ход вакцинации учителей – об этом рассказали на аппаратном совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент страны в своём выступлении на расширенном заседании правительства 10 июля уделил особое внимание вопросам обеспечения возвращения школьников и студентов к традиционной системе обучения. Во время пандемии были вынуждены перейти на дистанционную форму. Мы должны восполнить упущения, допущенные в прошлом учебном году, и не повторять их в будущем», – отметил аким области Женис Касымбек.

Руководитель управления образования Гульсум Кожахметова сообщила, что главное требование для работы в штатном формате – 100-процентная вакцинация педагогов и персонала против КВИ. По её словам, на сегодня среди сотрудников учебных заведений привились 84%. Прививки также делают студенты колледжей в возрасте свыше 18 лет.

Санитарными средствами обеспечены все организации образования.

«Планируется проведение занятий в несколько смен с отменой кабинетной системы и распределением перемен для разных классов, в классах не более 25 учащихся. Расписание уроков будет составлено с учётом начального, среднего и старшего звена. В этом случае, если у кого-то из учеников будет выявлен коронавирус, на карантин закроют отдельный блок, а не всё учреждение», – сказала Гульсум Кожахметова.

Будет закуплено необходимое количество учебников. На это выделены средства из бюджета.

К новому учебному году в области запланирован ремонт 146 объектов образования: 111 школ, 26 детских садов, восемь колледжей, одного детского дома. Ведётся строительство девяти объектов, в том числе четырёх школ и двух детских садов.

Аким области поручил принять все необходимые меры для возвращения к традиционному формату учёбы, с максимальным соблюдением безопасности.

В Карагандинской области с 1 сентября начнут обучение 209 067 школьников, из них первоклассников – 21 803.