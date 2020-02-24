Вернуть отличительные значки для спортсменов предлагает депутат Абай Тасбулатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Абай Тасбулатов высказался о развитии детского-юношеского спорта в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новых зданий ДЮСШ в Нур-Султане за 5 лет вообще не было построено. В основном, и сегодня поднимали эту проблему, ДЮСШ платные. 15-20 тысяч – это минимально. Не будет развития массового спорта, пока эту проблему не решим. Все время это обещается. Это вопрос не только к Министерству культуры и спорту, это 9 министерств, и мы тоже должны помогать поднять ДЮСШ», - сказал Абай Тасбулатов на правительственном часе в Мажилисе.

«Когда в селах мы занимались в этих спортивных школах, и результаты были неплохие. Даже при том, когда еще не было спорткомплексов и спортзалов. Много чего надо будет делать в этой связи, и объединить филиалы в одну школу. Потому что нет конкуренции, и школы переполнены, именно о таких школах я говорю», - добавил он.

По его словам, сегодня в ДЮСШ занимаются порядка 477 тысяч человек.

«477 тысяч занимающихся в ДЮСШ – это очень мало. Таковы статисческие данные на сегодняшний день. А в советское время в Казахстане занималось более 600 тысяч», - отметил спикер.

Кроме того, депутат считает нужным вернуть традицию по вручению отличительных значков для спортсменов различного уровня.

«На сегодняшний день, значок мастера спорта есть, кандидата мастера спорта нет. По нормативам для 1,2 и 3-го разряда тоже нет. Были раньше юношеские разряды, и мы ими очень гордились. Я еще в армии когда служил, все время носил. Кстати, и для силовиков это тоже пошло бы на пользу. А цена вопроса – мы подсчитали, что необходимо порядка 50 тысяч этих значков в год. Это совсем немного. Если подсчитать, 16-17 млн можно всегда найти. Это мотивация», - заключил А. Тасбулатов.