29 Июня 2022 14:00

Вернуть охотничьи угодья в госсобственность призывает мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос неэффективного использования земель государственного лесного фонда для охотничьего хозяйства отдельными лицами поднял депутат Мажилиса Закиржан Кузиев и направил запрос министру экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мой депутатский запрос будет направлен министру экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Уважаемый Сериккали Амангалиевич, вы знаете, что мы, группа депутатов, накануне референдума объехали регионы и встретились с населением в отдаленных селах. На встрече с населением благодатных горно-лесистых населенных пунктов Алматинской области и вновь образованной Жетысуской области часто звучали земельные вопросы. Мой депутатский запрос - об использовании земель государственного лесного фонда для охотничьего хозяйства отдельными лицами. Вызывает возмущение то, что небольшая группа людей всецело занимает сенокосные и лесные угодья и творят, что вздумается. Это порождает гнев народа, для которого каждый клочок родной земли превыше всего и святое, на протяжении многих лет. Даже среди лесников стал привычкой массовый расстрел редких зверей в так называемых «зонах покоя», - сказал Закиржан Кузиев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат отметил, что возникает закономерный вопрос: «А что мы выиграли от массовой раздачи лесных угодий для охотничьего хозяйства в Райымбекском, Кегенском, Панфиловском, Енбекшиказахском и Уйгурском районах Алматинского региона?»

«Чтобы было понятно, хочу привести следующие данные. Например, в Кегенском районе 415 тыс. га земли из государственного лесного фонда принадлежит всего 12-ти хозяевам, в Райымбекском районе 11 человек оградили 523 тыс. га земли для охотничьего хозяйства. А в благодатном Жаркенте 78 тыс. га земли в лесных массивах находятся в собственности шести физических лиц. Особенно возмутительным является состояние, которое сложилось в граничащем с Панфиловским районом Уйгурском районе. По данным местного акимата, 415 тыс. га земель, принадлежащие государственно-лесному фонду и государственным запасным землям, под предлогом ведения охотничьего хозяйства поделены между шестью людьми. Это составляет 97 % всех лесных угодий в районе», - пояснил Закиржан Кузиев.

Спикер добавил, что до 2000-х годов лесные хозяйства на летовках относились к линии Лесхоза, в настоящее время население вынуждено держать скот в придомных кошарах, тем самым нарушая санитарно-ветеринарные требования. Причина в том, что в последние 15-20 лет новоявленные «хозяева» летовочных мест не пускают частный скот на территорию охотхозяйств.

«Местное население, жители района устали писать об этом акиму области и в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Хуже всего то, что сами владельцы данных охотничьих хозяйств живут в других местах - в Алматы и Талдыкоргане. Места, которые раньше жители района использовали для сенокошения и разведения скота, нынче превратились в места разгульного развлечения отдельных лиц. Это все порождает справедливый гнев местного населения, тем самым приводит к социальному неравенству. Прошу внести изменения в земельное законодательство, вернуть эти угодия в собственность государства, чтобы они работали на благо народа», - подчеркнул мажилисмен.