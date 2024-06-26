РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Вернут ли силовикам базовую пенсию — ответ Минтруда РК

    КНБ РК ҚР ҰҚК
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, какие изменения планируются в новом Социальном кодексе Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что обновленный законопроект уже находится на рассмотрении в Мажилисе. В частности, там предусмотрена индексация пенсионных выплат, а также появится право выхода на пенсию в связи с истечением контракта.

    — Вопрос внедрения и возврата базовой пенсии не решен. И мы предлагаем непосредственно профильным Министерствам обороны и внутренних дел вывести полностью пенсионное обеспечение из Социального кодекса и оставить там только гражданских лиц, — заявила Светлана Жакупова на брифинге в СЦК.

    Она объяснила, что после разработки новой версии Социального кодекса сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения направили официально через электронный документооборот законопроект в адрес МО и МВД.

    — Поэтому со всеми вопросами я прошу обращаться непосредственно в эти министерства. Все, что зависело от Министерства социальной защиты в части индексации и выхода на пенсию по выслуге лет для контрактников — данные вопросы нами решены, одобрены Республиканской бюджетной комиссией. Нормы законопроекта находятся в Мажилисе, — добавила министр.

    Напомним, что инструмент базовой пенсии для сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих действовал с 2005 по 2016 года, потом его отменили. В январе 2024 года первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов заявлял, что ведомство направило свое предложение о возврате базовой пенсии для военнослужащих в адрес Министерства труда и социальной защиты населения, но там отложили данный вопрос «ввиду того, что он носит концептуальный характер и может вызвать напряженность среди гражданского населения».

    Теги:
    МВД РК Минтруда и соцзащиты РК Социальный кодекс Минобороны РК Пенсия
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!