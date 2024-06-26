В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, какие изменения планируются в новом Социальном кодексе Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что обновленный законопроект уже находится на рассмотрении в Мажилисе. В частности, там предусмотрена индексация пенсионных выплат, а также появится право выхода на пенсию в связи с истечением контракта.

— Вопрос внедрения и возврата базовой пенсии не решен. И мы предлагаем непосредственно профильным Министерствам обороны и внутренних дел вывести полностью пенсионное обеспечение из Социального кодекса и оставить там только гражданских лиц, — заявила Светлана Жакупова на брифинге в СЦК.

Она объяснила, что после разработки новой версии Социального кодекса сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения направили официально через электронный документооборот законопроект в адрес МО и МВД.

— Поэтому со всеми вопросами я прошу обращаться непосредственно в эти министерства. Все, что зависело от Министерства социальной защиты в части индексации и выхода на пенсию по выслуге лет для контрактников — данные вопросы нами решены, одобрены Республиканской бюджетной комиссией. Нормы законопроекта находятся в Мажилисе, — добавила министр.

Напомним, что инструмент базовой пенсии для сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих действовал с 2005 по 2016 года, потом его отменили. В январе 2024 года первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов заявлял, что ведомство направило свое предложение о возврате базовой пенсии для военнослужащих в адрес Министерства труда и социальной защиты населения, но там отложили данный вопрос «ввиду того, что он носит концептуальный характер и может вызвать напряженность среди гражданского населения».