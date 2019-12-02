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Вернут ли дифтарифы на электроэнергию по просьбе депутатов

2 Декабря 2019 10:55
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Вернут ли дифтарифы на электроэнергию по просьбе депутатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно возможности возвращения дифференцированных тарифов на электроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Рассмотрев депутатский запрос касательно дифференцированных тарифов на электрическую энергию по зонам суток, сообщаю следующее. С 1 января 2009 года согласно Закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике» были введены дифференцированные тарифы, в том числе по зонам суток (далее – тариф). В период действия тарифа структура потребления электроэнергии в республике не претерпела изменений, а именно: ночное потребление электроэнергии увеличилось на 0,5%; вечернее потребление снизилось на 1,2%. Согласно структуре тарифа, стоимость электроэнергии в ночное время была ниже себестоимости, что привело к образованию убытков у энергоснабжающих организаций», - написал Роман Скляр в своем ответе на запрос.

Данные убытки, по его словам, отразились на потребителях, которые не смогли изменить свой технологический процесс и увеличить долю ночного потребления.

«Сложившаяся ситуация привела к многочисленным жалобам, которые были озвучены во время региональных поездок Премьер-Министра Республики Казахстан в 2014 году. В этой связи, в 2017 году внесены изменения в Закон «Об электроэнергетике», согласно которым вышеуказанные тарифы были отменены», - напомнил зампремьера.

При этом он отметил, что в результате данных изменений стоимость электрической энергии для потребителей снизилась более чем в два раза.

«Кроме того, согласно информации РГП «Казгидромет», отмена тарифов не повлияла на увеличение фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таким образом, вопрос возврата дифференцированных тарифов на электрическую энергию по зонам суток является нецелесообразным», - заключил Р. Скляр.

Ранее группа депутатов Мажилиса Парламента РК направили на имя Р. Скляра депутатский запрос , в котором слуги народа заявляли о негативном влиянии отмены дифтарифов на электроэнергию на экологическую составляющую и спрашивали о возможности их возвращения.

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Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика, Экология, Мажилис, Цены и тарифы,
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Азамат Сыздыкбаев

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