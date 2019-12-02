Вернут ли дифтарифы на электроэнергию по просьбе депутатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно возможности возвращения дифференцированных тарифов на электроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрев депутатский запрос касательно дифференцированных тарифов на электрическую энергию по зонам суток, сообщаю следующее. С 1 января 2009 года согласно Закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике» были введены дифференцированные тарифы, в том числе по зонам суток (далее – тариф). В период действия тарифа структура потребления электроэнергии в республике не претерпела изменений, а именно: ночное потребление электроэнергии увеличилось на 0,5%; вечернее потребление снизилось на 1,2%. Согласно структуре тарифа, стоимость электроэнергии в ночное время была ниже себестоимости, что привело к образованию убытков у энергоснабжающих организаций», - написал Роман Скляр в своем ответе на запрос.

Данные убытки, по его словам, отразились на потребителях, которые не смогли изменить свой технологический процесс и увеличить долю ночного потребления.

«Сложившаяся ситуация привела к многочисленным жалобам, которые были озвучены во время региональных поездок Премьер-Министра Республики Казахстан в 2014 году. В этой связи, в 2017 году внесены изменения в Закон «Об электроэнергетике», согласно которым вышеуказанные тарифы были отменены», - напомнил зампремьера.

При этом он отметил, что в результате данных изменений стоимость электрической энергии для потребителей снизилась более чем в два раза.

«Кроме того, согласно информации РГП «Казгидромет», отмена тарифов не повлияла на увеличение фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Таким образом, вопрос возврата дифференцированных тарифов на электрическую энергию по зонам суток является нецелесообразным», - заключил Р. Скляр.

Ранее группа депутатов Мажилиса Парламента РК направили на имя Р. Скляра депутатский запрос , в котором слуги народа заявляли о негативном влиянии отмены дифтарифов на электроэнергию на экологическую составляющую и спрашивали о возможности их возвращения.