Вернуть «Джентльменов удачи» жителям и туристам намерены власти Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Разрушенный временем и вандалами в Таразе памятник героям фильма «Джентльмены удачи» будет воссоздан. Об этом корреспондента МИА «Казинформ» заверили в акимате Жамбылской области.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» директор КГУ «Архитектурное бюро» облуправления архитектуры и градостроительства Арман Абдешев, прежняя скульптура была изготовлена из бетона, а это очень недолговечный материал.

«Конечно, за эти годы, плюс еще передислокация на другое место, скульптура пришла в негодность, - пояснил спикер. - На территории бывшего рынка «Шахристан» сейчас строится этнокультурный комплекс, а рядом будет Арбат, закрытая пешеходная зона, начиная от мавзолея Карахан баба, к которому будет новый проезд (рядом с улицей Байзак батыра), от комплексов «Древний Тараз» и «Шахристан» до окончания улицы Толе би. На протяжении этого отрезка пешеходной зоны имеется сквер с фонтанами и водным каналом. Сейчас этот сквер благоустраивается, в центре мы создаем площадку, и там уже определено место для размещения новой скульптуры «Джентльменам удачи». Этот вариант предложил еще в начале этого года аким области Аскар Мырзахметов на градостроительном совете – воссоздать новый памятник «Джентльменов», так как он имел большую популярность у горожан и у туристов. Предложил тому же автору - Темирхану Колжигиту - сделать новую скульптурную группу, но уже с другой композицией, более интересной. Добавить еще одного героя, который отсутствовал на прежнем памятнике, сделать памятник более высоким и из долговечного материала, из меди. Глава региона рассказал нам свое видение, как он видит эту композицию. Сейчас Темирхан Колжигит начал работать. Уже сделаны макеты в разных вариациях, всё это обсуждается у акима области, выбирается лучший вариант».





Автором скульптурного изображения троих героев киноленты, блестяще сыгранных Евгением Леоновым, Савелием Крамаровым и Раднэром Муратовым, стал известный жамбылский скульптор Темирхан Колжигит. Для создания образов Доцента, Косого и Василия Алибабаевича, как рассказывал тогда скульптор в интервью корреспонденту МИА «Казинформ», он пересмотрел раз сто кинокомедию, сделал снимки героев композиции в различных ракурсах, чтобы добиться максимального сходства. Работа над скульптурой, начавшись как обычный «заказ», увлекла художника, растянувшись на год, и была сделана мастером с такой душой, что скульптура не могла не производить глубокого впечатления и на жителей, и на заезжих туристов.

Отметим, что тема памятника «Джентльменам удачи» сегодня стала резонансной и не сходит с ленты таразских групп в социальных сетях.

Ранее сообщалось, знаменитый в Таразе памятник героям фильма «Джентльмены удачи» оказался в забвении на базе городского мусороуборочного предприятия «Жасыл-Тараз».