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вчера 22:17
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Вернуть болельщиков на трибуны: спортивные фанаты призвали вакцинироваться жителей Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана прошла акция в поддержку вакцинации от спортивных болельщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Пустые трибуны во время главных турниров в стране удручающее зрелище не только для простых обывателей. Больше всего с начала пандемии страдают фанаты командных и других видов спорта. В столице фанаты футбольного клуба «Астана» призвали жителей скорее получить вакцину, чтобы вернуться на трибуны и начать поддерживать свои любимые команды.
«Уважаемые любители и болельщики клуба «Астаны», призываю вас к вакцинации. Я как болельщик хочу попасть на игру, поболеть, воочию увидеть прелесть футбола. Хочу, чтобы астанчане и приезжие гости скорее вакцинировались. Так мы победим эту пандемию, болезнь!», - сказал болельщик ФК «Астана» Талгат Хусаинов.
«В стране начались важные матчи, но из-за пандемии они проходят без болельщиков. Призываю всех получить вакцину, чтобы вернуть болельщиков на трибуны и вернуться к нормальной жизни», - заявил фанат футбола Жамбыл Молдашбаев.
Не остались в стороне и любители хоккея. В частности, фанаты «Барыса» также присоединились к акции и призвали жителей и гостей столицы к иммунизации населения.
«Уважаемые жители и гости столицы, я призываю вас к вакцинации. Матчи КХЛ уже начались, а мы не можем посмотреть игры «Барыса». Единственный путь победить пандемию – это вакцинация», - призвал казахстанцев фанат ХК «Барыс» Мэлс Адильбек.
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