Вернули портмоне с крупной суммой денег: житель Германии поблагодарил костанайских полицейских

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Житель Германии поблагодарил полицейских из Житикары, которые буквально за пару часов отыскали пропавшее портмоне с крупной суммой денег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Бывший соотечественник, а ныне житель Германии, благодарит житикаринских полицейских за отличную работу. Олег Ковальков приехал в Житикару навестить родственников. На 6 июня у него был заказан обратный билет. Накануне 5 июня он собирался в дорогу и заглянул в магазин, для того чтобы сделать покупки.

«Я зашел в небольшой магазин, который принято называть «У дома», купил продукты и пошел домой. Через несколько часов направился в оптику за оправой для очков. Когда выписали чек, понял, что кошелька при себе у меня нет», - вспоминает события этого дня Олег Ковальков.

Подумав, что кошелёк дома, мужчина вернулся домой и не обнаружил его.

«У меня была при себе крупная сумма денег – 2 тысячи евро, 100 тысяч тенге, но главное - там были все документы. Вернулся в магазин, продавец сказала, что кошелька не находила, и я сразу обратился в полицию», - рассказывает О. Ковальков.

После обращения в полицию, были оперативно предприняты все необходимые меры, для раскрытия этого преступления.

«Потерпевший был уверен, что забыл кошелек в магазине, поэтому первое, что мы предприняли, это отсмотрели камеры видеонаблюдения в магазине», - рассказывает начальник отдела полиции города Житикары и Житикаринского района Булат Иманов.

После изучения видо было установлено, что кошелек был оставлен не на прилавке, а чуть дальше от продавца. Взял его мужчина, опознать которого было трудно: он в кепке, черной маске и черной футболке.

Продавец также не смогла опознать мужчину - среди постоянных клиентов магазина его не было.

«Количество видеокамер в городе Житикаре увеличивается из года в год. В этом году их насчитывается уже 88. В следующем году к ним добавится еще 40 видекамер, которые перекроют все «слепые зоны» на улицах Житикары. В настоящее время практически все уличные преступления мы раскрываем при помощи видеонаблюдения», - рассказывает Булат Иманов.

И это преступление было раскрыто так же. По камерам был вычислен маршрут движения мужчины, взявшего чужой кошелек, и многоквартирный дом, к которому он направлялся.

Дальше подключились участковые, которые установили подозреваемого, у которого и обнаружили портмоне, деньги и документы.

«Я был удивлен и поражен такой оперативности. Через два часа мне вернули все в целости и сохранности. Спасибо полицейским за такую отличную работу. Если бы не они, я бы не смог вовремя вернуться домой», - отмечает Олег Ковальков.

В своем обращении он просит указать сотрудников, которые занимались раскрытием.

«Я записал фамилии всех. Начиная с момента, как меня встретили в дежурной части. Затем я видел, как профессионально и быстро работали оперативники, участковые, криминалист», - отмечает О. Ковальков.

В отношении 58-летнего житикаринца, укравшего кошелек, начато досудебное расследование.