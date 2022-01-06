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Верность решения призыва к ОДКБ о помощи объяснили в КИСИ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Января 2022, 16:31
Верность решения призыва к ОДКБ о помощи объяснили в КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора КИСИ при Президенте РК Санат Кушкумбаев прокомментировал решение Главы государства обратиться за помощью к ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, таких прецедентов еще не было. Мандат ОДКБ, прежде всего, связан с защитой от внешней агрессии, но здесь речь идет, как говорил Президент, по ситуации в международном контексте. То есть, это международные террористические группы. Поэтому, понятно, что при сложившейся ситуации, Президент обладает определенными мандатом и полномочиями в экстренном порядке обратиться к союзникам по ОДКБ», - сказал Санат Кушкумбаев.

Он объяснил свою мысль.

«Во-первых, это обязательства, в том числе и добровольные, со стороны членов ОДКБ. Здесь не обуславливаются обязательства Казахстана. Мы вводим их на ограниченный период – период ЧС. И это конечно не связано с ограничением суверенитета и т.д. это определенная силовая операция, оказана помощь в этом вопросе для стабилизации ситуации», - заключил эксперт.

ОДКБ   Президент Казахстана   ЧП-2022  
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