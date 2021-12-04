Вернисаж «Новогодняя ярмарка» открылся в столичной галерее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Галерея искусств «HAS SANAT» открыла вернисаж «Новогодняя ярмарка» как новогодний подарок жителям и гостям нашей столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экспозиция работ известных дизайнеров и ювелиров, живописцев и графиков Казахстана задумана как вернисаж нестандартных подарков и произведений искусства, которые приятно как получать, так и дарить. Специально для вернисажа, посвященного самому ожидаемому и любимому всеми новогоднему празднику, известные художники создали свои работы.

Красивые статуарные куклы Жанны Джанаевой уникальны тем, что выполнены как скульптуры в стиле современного модерна в объеме и стилизованных национальных костюмах. У каждой куклы есть определенный характер, который выражается в изысканной позе и «характерной пластике». Все куклы декорированы натуральными винтажными тканями, украшениями из металла и натуральными камнями.

В галерее выставлены работы известного японского художника Гото Хидехико. Это авторские графические картины в стиле абстракции, которые являются частью личной коллекции американского галериста Нормана Толмана.

Яркие работы Ботагоз Аканаевой отражают богатство её фантазий и творческий талант в декоре и интерьере. Экзотичные райские птицы изображены свободными и независимыми. Работы из серии «Птица счастья» поражают своей красотой, элегантностью, внутренней энергией и радостью и приносят счастье в дом.

Молодая дизайнер-ювелир Азиза Iзiм возрождает национальные традиционные женские головные уборы - тюбетейки, привнося в них новые современные элементы. Живописные шолпы, украшающие косы, серьги и другие интересные изделия удивят зрителей.

«Три года назад начала шить для себя тюбетейки. Позже, когда начала носить их, знакомые начали спрашивать о том, продаю ли я их. Никогда не занималась продажей, но хотела видеть наших девушек в современной одежде с сочетанием тюбетейки. Так запустила свой бренд в феврале 2021 года», - отметила Азиза.

23-летняя девушка по образованию дефектолог. Однако в свободное время любит заниматься творчеством. Поэтому зарабатывание средств на творчестве – не самое главное для молодого дизайнера-ювелира. Сейчас ее работы интересны не только казахстанцам, но и жителям других стран.

«Наши казашки как-то заказали из Франции тюбетейки, из Китая, Узбекистана, Украины тоже заказали. На пошив одной тюбетейки уходит неделя», - поделилась девушка.

К слову, все тюбетейки собственноручно обшивает украшениями сама дизайнер-ювелир. По словам Азизы, есть свой алгоритм пошивки: сначала нужно оставить, чтобы она приняла форму, а только потом украсить их.

У каждой тюбетейки есть название. В собственной коллекции девушки тюбетейки «Умай», «Арай», «Сыргалым», «Томирис».

«У каждой тюбетейки есть своя история. На мне тюбетейка «Умай». Она очень грациозная, поэтому ее назвала «Умай». Даже прикрепила тумар. А в тюбетейке «Томирис» ты чувствуешь себя статной, уверенной и грациозной», - добавила девушка.

Лейла Ахмет-Осман выставила изделия своего бренда «Lucky Turtle»: ювелирные произведения из серебра и камней в стиле модерна с изображением цифр и сакральных знаков, которые несут в себе глубокое символическое значение. Её работы станут замечательным подарком для каждого.

Произведения Мажита Байтенова отличает яркая экспрессивная манера и смелые колористические построения в авангардном стиле, основанные на вполне натурных наблюдениях.

Марат Бекеев в работах отражает невероятный поток воображения с помощью живой геометрии. Глубинный и магический смысл его произведениям придают знаковая отточенность и мощь возвышающей силы ангела, которая величественна и монументальна. Картины из серии «Ответ III и IV» относятся к так называемому японскому периоду творчества автора, рассказывающие о чести, благородстве и доблести самураев. Блеск и свечение золота и серебра отвечают на вопрос об истине.

Живописные работы Адилгали Баяндина рассказывают о красоте казахских женщин и культуре Великой степи в целом. Акварельные работы Бакытнура Бурдесбекова изысканны и отличаются сдержанным колоритом и игрой тонких цветовых построений.

Произведения Нелли Бубэ, представленные на этой выставке, продолжают неисчерпаемую для художника национальную тему в знакомой зрителям манере. Гали Мырзашев выставляет небольшие живописные работы, которые посвящены трогательному миру детства.

Андрей Нода развивают свой неповторимый авторский стиль в своих графических работах. На выставке представлены прекрасные линогравюры, каллографии, карборундум и аквантинты. Живописные произведения Рената Елубаева – красочные отражения авторского настроения и глубины внутреннего мира. А работы Габо Кусаиновых – небольшие графические произведения, рассказывающие о традициях и обычаях культуры Казахстана. Красочное живописное произведение Азамата Рахманова является символом энергии, силы и таланта.