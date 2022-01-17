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Верим, что справедливость и законность восторжествуют - Уполномоченный по правам человека в РК

17 Января 2022 19:05
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Верим, что справедливость и законность восторжествуют - Уполномоченный по правам человека в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мониторинге в рамках Национального превентивного механизма по соблюдению прав человека рассказала Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, прокомментировав трагические события в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Человеческая жизнь является вышей ценностью и это основной принцип Конституции РК. Трагические события, которые произошли в начале января в нашей стране, потрясли не только Казахстан, но и все международное сообщество. Жертвами террористов стали не только мирные жители, но и военнослужащие, полицейские, которые согласно Конституции должны охранять наш покой и нашу безопасность. Я выражаю глубокие соболезнования всем родным, близким наших казахстанцев, которые погибли в эти трагические дни. Всем, кто находится на лечении в больницах или дома, я желаю скорейшего выздоровления. Эти пожелания, эти соболезнования не только от меня лично, но и от моих коллег-участников Национального превентивного механизма», - обратилась Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова во время брифинга в СЦК.

Она отметила, что специалисты не только в лице гражданского общества, но и специалисты в лице врачей, судебных экспертов, воспитателей, психологов, педагогов, которые в эти дни посещают учреждения, в которых содержатся граждане, задержанные в эти и последующие дни.

«Мы верим, что справедливость и законность восторжествуют. И поэтому, мы посещаем учреждения и хотим внести свой вклад в восстановление справедливости и законности», - заявила Эльвира Азимова.




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#Права человека   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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