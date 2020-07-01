Верховный Суд снизил наказание экс-главе алматинского финпола Амирхану Аманбаеву

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Верховный Суд РК пересмотрел приговор бывшему начальнику финансовой полиции Алматы Амирхану Аманбаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан 30 июня 2020 года в кассационном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении А. Аманбаева, который ранее приговором суда от 22 февраля 2017 года был осужден к 14 годам лишения свободы. Кассационной инстанцией Верховного Суда установлено, что приговор суда в отношении Аманбаева в нарушение конституционного принципа презумпции невиновности постановлен с явным обвинительным уклоном», - сообщили на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Верховного Суда РК Айдос Садуакасов.

В посте говорится, что обвинение Аманбаева в создании и руководстве организованной группой, участии в преступном сообществе, пособничестве в лжепредпринимательстве, получении взятки в особо крупном размере и легализации денег, основано лишь на показаниях другого осужденного, заинтересованного в исходе дела. Показания этого лица по делу какими-либо другими материалами: документами, вещественными доказательствами, результатами оперативно-розыскных мероприятий либо негласных следственных действий, не подтверждаются.

В этой связи коллегия Верховного Суда приговор в отношении Аманбаева в части его осуждения по указанным обвинениям отменила, и дело в этой части производством прекратила за отсутствием состава уголовного правонарушения.

«Указанное решение коллегии Верховного Суда согласуется с позицией Генеральной прокуратуры Республики, представитель которой принял участие в кассационном рассмотрении дела. Коллегией Верховного Суда приговор в части признания Аманбаева виновным по одному эпизоду злоупотребления должностными полномочиями признан правильным с назначением ему по статье 361 ч.4 п.3 УК наказания в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Санкция данной статьи предусматривает наказание от 6 месяцев до 7 лет ограничения свободы либо лишение свободы на тот же срок», - отметил Айдос Садуакасов.

Напомним, в феврале 2017 года были осуждены Амирхан Аманбаев и другие фигуранты громкого дела. Главное судебное разбирательство было завершено в течение трех с половиной месяцев, по делу было опрошено 260 свидетелей. Объем дела составил 1 340 томов.