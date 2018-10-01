Верховный суд РК оправдал четырех осужденных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кассационная коллегия Верховного суда рассмотрела 13 дел, по четырем вынесены оправдательные приговоры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Болата Кальянбекова.

В первых двух делах речь идет о Дастане Мырзакулове, в 2015 году признанном виновным в квартирной краже и покушении на совершение кражи в группе лиц по предварительному сговору. А также Рамили Габдрауфовой, осужденной в 2016 году за оставление места ДТП в результате, которого пешеход получил вред здоровью средней степени тяжести.

Кроме того, пересмотрены два постановления судов первой инстанции в отношении Архата Дуйсембекова и Максата Умбаева. Согласно им, дела в отношении данных лиц прекратили по части 1 статьи 68 Уголовного кодекса по нереабилитирующим основаниям за покушение на совершение уголовного проступка.

«Кассационная инстанция оправдала осужденных за отсутствием состава преступления. Данный вывод основывался на следующем. В действиях осужденных отсутствует состав оконченного уголовного правонарушения. Их деяния относятся к уголовным проступкам. Согласно части 4 статьи 24 Уголовного кодекса уголовная ответственность наступает только за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое, а также за покушение на террористическое преступление. Уголовная ответственность за покушение на совершение уголовного проступка законом не предусмотрена», - написал Болат Кальянбеков в Facebook.

За оправданными признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Кроме того, кассационная коллегия снизила наказание по пяти делам.