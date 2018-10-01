Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 17 °С
Алматы: 16 °С
USD 368.70 EUR 423.53
RUB 5.57 CNY 53.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Верховный суд просит остерегаться адвокатов-ловкачей

11 Октября 2018 14:40 134
Поделиться:
Верховный суд просит остерегаться адвокатов-ловкачей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Верховного Суда Жакип Асанов просит не попадаться на уловки недобросовестных юристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Иностранные инвесторы подали более 70% исков на госорганы - Верховный суд
Жакип Асанов рассказал о миссии прокуроров Жакип Асанов: Мы смогли создать «команду реформаторов»

«Нам надо существенно снизить конфликтность в обществе. Принятый 7 лет назад Закон «О медиации» плохо работает, спада конфликтности нет, наоборот иски постоянно растут. Английские юристы говорят, что 70% споров им удается решить до суда, из остальных 30% до судебного заседания миром завершается еще 70%», - сказал Ж.Асанов на международной конференции «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР».

Несмотря на противоречия и конфликты, возникающие между инвесторами и государственными органами, необходимо их решать мирным путем, не надо бежать сразу в суды.

«На рынке много юристов, для которых споры - это их хлеб. К сожалению, среди них есть ловкачи, которые отговаривают клиентов от поиска компромисса, долгие тяжбы им выгодны. Поэтому обращаемся к гражданам, остерегайтесь и не попадайтесь на их уловки», - предупредил глава Верховного суда.

Также он обратился к государственным органам с просьбой отказаться от практики прохождения всех судебных инстанций.

«Да, если вы считаете себя правым, то надо идти до конца, но, если ваша ошибка очевидна, то зачем упорно продолжать судиться? И себе, и судам не нужную работу создаете, не считаете расходы на всю волокиту. Главное, что страдают люди, страдает бизнес. (...) Мы просим государственные органы, сами решайте свои разногласия внутри системы. Суды должны решать споры, которые носят чисто юридический характер», - пояснил Ж.Асанов.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Суды, Астана,
Поделиться:

Автор:

Камила Амирова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив