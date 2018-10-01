Верховный суд просит остерегаться адвокатов-ловкачей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Верховного Суда Жакип Асанов просит не попадаться на уловки недобросовестных юристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам надо существенно снизить конфликтность в обществе. Принятый 7 лет назад Закон «О медиации» плохо работает, спада конфликтности нет, наоборот иски постоянно растут. Английские юристы говорят, что 70% споров им удается решить до суда, из остальных 30% до судебного заседания миром завершается еще 70%», - сказал Ж.Асанов на международной конференции «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР».

Несмотря на противоречия и конфликты, возникающие между инвесторами и государственными органами, необходимо их решать мирным путем, не надо бежать сразу в суды.

«На рынке много юристов, для которых споры - это их хлеб. К сожалению, среди них есть ловкачи, которые отговаривают клиентов от поиска компромисса, долгие тяжбы им выгодны. Поэтому обращаемся к гражданам, остерегайтесь и не попадайтесь на их уловки», - предупредил глава Верховного суда.

Также он обратился к государственным органам с просьбой отказаться от практики прохождения всех судебных инстанций.

«Да, если вы считаете себя правым, то надо идти до конца, но, если ваша ошибка очевидна, то зачем упорно продолжать судиться? И себе, и судам не нужную работу создаете, не считаете расходы на всю волокиту. Главное, что страдают люди, страдает бизнес. (...) Мы просим государственные органы, сами решайте свои разногласия внутри системы. Суды должны решать споры, которые носят чисто юридический характер», - пояснил Ж.Асанов.