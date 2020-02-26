Верховный суд презентовал сборник о судебной системе Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Верховный суд презентовал новый продукт судебной системы - сборник «Правосудие Казахстана: реалии, тренды, перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Чтобы ответить на острые вопросы, которые интересуют наших граждан, Верховный суд создал продукт «Правосудие Казахстана: реалии, тренды, перспективы». В его основе лежит принцип сделать работу судебной системы прозрачной и открытой. Каждый может узнать глубже о судебной системе, что там происходит, какие есть проекты и как выполняется работа», - сказал судья Верховного суда РК Абай Рахметулин на пресс-конференции в СЦК.
В сборник включены семь разделов, где имеются данные о судейских кадрах, судопроизводстве и судебном администрировании.
«В 2019 году в рамках реализации задач Елбасы и Главы государства велась работе по улучшению судейских кадров, повышению качества судебных решений, обеспечению единой судебной практики. Для этого Верховным судом разработаны 17 законопроектов, из них 9 уже приняты. Они направлены на ужесточение отбора судей, ограничение сроков для председателей судов и коллегий. Созданы следственные суды, действует электронное правосудие, снижена бюрократия и ряд многих вопросов», - отметил А. Рахметулин.
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