+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -6 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Верховный представитель ЕС планирует визит в Казахстан

16 Декабря 2019 13:02
Поделиться:
Верховный представитель ЕС планирует визит в Казахстан

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Начался двухдневный визит министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Испанию для участия в 14-ом Совещании министров иностранных дел Форума «Азия-Европа» (СМИД АСЕМ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме

Первое олимпийское золото Казахстана выставлено на экспозиции в Осло
Аналитические и финансовые структуры США заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном Штаб-квартира ИОПБ открылась в Нур-Султане Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Латвии

В рамках мероприятия М. Тлеуберди провел двусторонние переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллом и министром иностранных дел КНР Ван И.

Министр М. Тлеуберди поздравил Ж. Боррелла с вступлением в должность вице-президента Еврокомиссии – Верховного представителя ЕС. Значительную динамику диалогу на высшем уровне между Нур-Султаном и Брюсселем придал официальный визит Президента Европейского совета Дональда Туска в Казахстан в мае с.г.

Верховный представитель ЕС, в свою очередь, особо подчеркнул ключевую роль Казахстана в центрально-азиатском регионе и выразил признательность за миротворческие усилия, связанные с Афганистаном.

Глава европейской дипломатии приветствовал предстоящий визит министра иностранных дел РК в Брюссель в январе 2020 года и проведение 17-го заседания Совета сотрудничества РК-ЕС.

Ж. Боррелл подтвердил свою готовность посетить с визитом Нур-Султан в следующем году и заинтересованность в скорейшем вступлении в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

В рамках встречи с Министром иностранных дел КНР Ван И сторонами с удовлетворением было отмечено установление вечного всеобъемлющего стратегического партнерства по итогам успешного государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР в сентябре т.г. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули нынешний динамичный рост торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Этому способствует своевременная реализация инфраструктурных проектов в рамках государственной программы «Нурлы жол» и инициативы «Пояс и Путь». При этом, особое значение уделяется современным высокотехнологичным проектам, включая в сферах IT технологий и возобновляемых источников энергии.


В ходе первой встречи М.Тлеуберди с Ван И достигнута договоренность о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества путем обмена визитами на высоком и высшем уровнях, а также о взаимной поддержке в рамках многосторонних площадок, таких как ООН, СВМДА, ШОС и АСЕМ.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК, Евросоюз,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив