Верховный муфтий выступил с обращением к казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы выступил с обращением к казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня знаменательный день. Жума Мубарак болсын! Пусть ваши молитвы будут услышаны в этот месяц Зул-Хиджа. В эти дни нужно держать пост, совершать пожертвования, помогать больным, приносить им лекарства, также необходимо поддерживать многодетные семьи, сирот, пожилых людей», - сказал Председатель ДУМК.

По его словам, в священные дни и месяца молитвы, произнесенные от чистого сердца, будут услышаны.

«В этот непростой период молимся, чтобы все выздоровели от болезни. Мы - народ, который верит в добро, что завтрашний день действительно будет хорошим. Поэтому давайте забудем о страхе, нужно не терять надежду и веру. Уважаемый Джамаат! Нужно думать только о хорошем, заряжать окружающих хорошей энергией и верить в то, что мы победим этот недуг. Приближается праздник Курбан айт, который с нетерпением ждут все мусульмане. В преддверии праздника желаю всем только здоровья и всего хорошего», - обратился к казахстанцам Верховный Муфтий.