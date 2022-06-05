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    16:14, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Верховный муфтий РК проголосовал на референдуме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы проголосовал на участке №59, расположенном в здании Дворца школьников города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня, будучи гражданином РК, я принял участие в референдуме и сделал свой выбор. Уверен, что сегодняшний референдум даст положительный импульс для единства и благополучия нашего народа», - сказал Наурызбай кажы Таганулы в интервью журналистам.

    Как сообщалось ранее, по состоянию на 14:00 проголосовали 6 262 973 человека. Это составляет 53,43 процента избирателей, включенных в список. Согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, согласно данным территориальных комиссий референдума, достигнут установленный законом показатель.


    Теги:
    Общество Референдум
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