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Верховный муфтий поздравил казахстанцев

Редактор:  
Зифа Хабирова
28 Июня 2023, 09:57
Верховный муфтий поздравил казахстанцев Фото: muftyat.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы призвал казахстанцев совершить больше благих дел в Курбан айт, передает МИА «Казиноформ».

«Искренне поздравляю Вас с наступлением великого праздника всей мусульманской уммы – Курбан айт! Пусть будет благословенным Курбан айт! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успехов в работе! Пусть Всевышний дарует благодать всем нам!

Курбан айт — это праздник, который подразумевает собой проявления истинных намерений и любовь ко Всевышнему. В этом заключается глубокий воспитательный смысл и значимость этого священного праздника. В Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (сура «Хадж», аят 37). Как упоминается в данном аяте, человек, который намеревается творить добро на пути Всевышнего Творца, совершает это дело с искренним намерением.

Совершая жертвоприношение, мусульманин благодарит Всевышнего за все дарованные блага. Каждый мусульманин раздает часть своего пропитания тем, кто нуждается в помощи, тем самым получает их благодарность и довольство. Ведь наш Достопочтенный Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Самое угодное Всевышнему после обязательных предписаний – это доставить радость сердцу мусульманина».

В народе говорят: «Приобретайте не имущество, а благословение». Одним из благородных действий, которую нужно совершать во время Курбан-айт является получение благодарности и благословения от старших, и людей, которые нуждались в помощи. Вот почему мусульманин с искренними намерениями совершает жертвоприношение в святой день, раздает мясо жертвы нуждающимся, инвалидам и сиротам, многодетным семьям, старается получить от них благодарности», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

Он призвал всех предпринимателей страны предлагать оптимальные цены на скот, учитывая социальное положение людей, и делать скидки на продукты питания, которые люди потребляют каждый день.

«Важно не забывать, что основная цель Курбан айт – формирование у мусульман нравственных ценностей, таких как взаимная доброта, щедрость, благотворительность, довольство. Призываю всех совершать больше благих дел в Курбан-айт и получить благодарность мусульман», - подчеркнул председатель Духовного управления мусульман Казахстана.

Верховный муфтий также напомнил, что церемония жертвоприношения пройдет в офлайн и онлайн форматах. Духовное управление мусульман Казахстана в целях создания благоприятных условий для жителей города запустил сайт qurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения.

«Призываю всех мусульман проявить активность и принять участие в благотворительной акции «Раббың үшін құрбан шал».

Сегодня мусульмане со всего мира совершают хадж в городе Мекка. Мы желаем, чтобы пожелания и молитвы наших 4000 соотечественников, несущих свой долг, были приняты и они благополучно вернулись в страну.

Да благословит Аллах нашу страну и землю и примет наши жертвы, пожертвования и все добрые дела, угодные Аллаху, которые мы совершили в дни Курбан-айта. Аминь!» - заключил Наурызбай кажы Таганулы.


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