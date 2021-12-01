Верховный муфтий поблагодарил Елбасы за вклад в развитие страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Верховный муфтий Казахстана Наурызбай Кажы Таганулы поздравил соотечественников с Днем Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет правильным выразить благодарность Первому Президенту РК-Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за его вклад в развитие страны, который можно отметить в каждом достижении нашего государства. Мы – главная опора мира и спокойствия, мы стремимся решить разногласия между людьми, противостояния между целыми религиями. Такие ценности, как братство, милосердие, дружба, забота – это те благородные качества, которые существуют в естественной природе казахского народа», - написал Наурызбай Кажы Таганулы в своем обращении.

По его словам, страна казахов, где с давних времен зародились благоденствие и единство, солидарность, дружба и согласие, за считанные годы независимости стала государством-миротворцем, объединившим за круглым столом самые разные религии.

«В истории навсегда останется заслуга Елбасы, который стал инициатором этого исторического достижения и сумел сплотить под единым шаныраком более 100 национальностей и народностей страны. За годы независимости Елбасы объединил в столице лидеров мировых традиционных религий, чьи религиозные убеждения и позиции не сходятся, и призвал религиозных деятелей к общей цели», - отметил религиозный деятель.

«Не секрет, что съезд лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в городе Нур-Султане каждые три года, представляет собой встречу, объединившую все человечество с разными религиями и языками, национальностями и народностями в единстве, мире и согласии. Она исполнила мечту вчерашних ханов и султанов и заложила фундамент нового казахского государства. В управлении государством приоритет всегда отдавался единству нации, единству религии, формировалась лучшая модель дружбы и согласия. Слава Аллаху, благодаря этой мудрой политике в нашей стране царят спокойствие и стабильность», - подчеркнул Н. Кажы Таганулы.