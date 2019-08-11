Верховный муфтий Казахстана: Пусть нас объединяют только светлые дни и благие дела

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз обратился к казахстанцам по случаю Курбан айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с наступлением священного праздника – Курбан айт! Пусть будет благословенным Курбан айт! Желаю вашим семьям здоровья, благополучия, благословения Аллаха! Курбан айт является особо почитаемым, благодатным праздником всех мусульман. В дни айта родственники выражают свои теплые пожелания друг другу. В этой связи, искренне хочу пожелать всех благ и добра. Испокон веков посещение родных и близких, теплый прием гостей, получение благословения старших в этот день является нашей доброй традицией. Призываю возобновить эту традицию в обществе, показать пример нашему молодому поколению», - обратился к казахстанцам глава ДУМК.

Как пояснил Серикбай кажы Ораз, слово «курбан» по смыслу означает «приближение», «приближаться».

«В этот день мусульманин, принося жертвоприношение Всевышнему, выражает свое благое намерение и поклонение. Так как в Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (Сура Хадж, 37-аят). Самым благим делом во время Курбан айта является жертвоприношение. Во время айта мусульмане, кому позволяют материальные возможности, совершают жертвоприношение и раздают жертвенное мясо малоимущим семьям, пожилым людям и сиротам. Призываю своих соотечественников не повышать цену на скот, думать не о прибыли, а о воздаянии Всевышнего. Ведь Курбан айт – это праздник довольства и благотворительности. Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения! Пусть будут приняты Всевышним молитвы наших соотечественников, которые на священной земле Мекки молятся о благополучии нашего народа, пусть будет принято их поклонение - хадж! Пусть Всевышний Аллах позволит нам встречать этот день из года в год, пусть нас объединяют только светлые дни и благие дела!» - пожелал Верховный муфтий Казахстана.