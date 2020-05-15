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Верховный Муфтий Казахстана призвал казахстанцев встречать Кадыр тун дома

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Мая 2020, 17:18
Верховный Муфтий Казахстана призвал казахстанцев встречать Кадыр тун дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Грядет священная для мусульман ночь Кадыр тун. Верховный Муфтий Казахстана Наурызбай қажы Тағанұлы призвал встречать священную ночь Кадыр Тун дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году Кадыр тун выпадает в ночь на 19-20 мая. Хочу подчеркнуть, что эту ночь нужно встретить дома. Несмотря на то, что мечети открыты, днем с семи часов утра до восьми часов вечера. Как я уже отмечал, в нашей стране завершается режим чрезвычайного положения, угроза эпидемии не была полностью устранена», - сказал Верховный муфтий на пресс-конференции в СЦК.

Напомним, ранее Верховный муфтий Наурызбай қажы Тағанұлы, обратился к мусульманам, прибывающим в мечеть с 18 мая. Он призвал соблюдать санитарные требования при посещении мечетей.


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