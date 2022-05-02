2 Мая 2022 08:31

Верховный муфтий Казахстана поздравил мусульман с Ораза айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил казахстанских мусульман с наступлением священного праздника Ораза айта. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

«Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю Вас со священным праздником всей мусульманской уммы – Ораза Айтом! Пусть будет благословенным Ораза Айт!

Слово «Айт» означает «празднование», «разделение радости», «отвечать взаимностью». Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости, добру и довольству.

Ораза айт – это тот благословенный момент, когда человек на протяжении месяца, соблюдая пост, а также совершая благие поступки, получает за это вознаграждение и прощение Всевышнего. Всевышний Аллах сказал: «...Они постились ради Меня, и Я воздам за это, с Моим дозволением разговляются, пусть они пребудут в радости ...».

Пусть Всевышний приумножит радость мусульман и дарует счастье в обоих мирах! Да примет и воздаст Всевышний Аллах за наш пост, милостыню, благотворительность и поклонения, совершенные в этот священный месяц.

В этот благословенный месяц, мы постарались порадовать сердца тех, кто в этом больше всего нуждался. В связи с этим хочу выразить огромную благодарность нашим гражданам, которые поддержали все благие инициативы Духовного управления мусульман Казахстана, активно содействовали в реализации благотворительных акций и других важных мероприятий! Пусть Всевышний будет доволен Вами и приумножит вознаграждение за ваши благие деяния!», - пожелал Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.