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Верховный муфтий Казахстана помолился за погибших

Автор:  
Анеля Касымова
10 Января 2022, 15:58
Верховный муфтий Казахстана помолился за погибших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мечетях по всему Казахстану провели посвящение аятов Корана душам погибших солдат и мирных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Казахстане День национального траура. Пусть покоятся с миром те, кто стоял на страже родины. Пусть Всевышний даст терпения родным и близким погибших. К сожалению, сейчас страна переживает сложные дни. В священном Коране сказано, что за каждой тягостью наступает облегчение. Пусть Всевышний дарует нам мирные дни», - сказал перед обрядом в столичной мечети Верховный муфтий, председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы.

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По его словам, посвящение аятов Корана душам погибших провели в мечетях по всему Казахстану.

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Напомним, 10 января объявлен Днем общенационального траура в Казахстане. На сегодня известно о 16 погибших полицейских. Более 1 300 охранников и военнослужащих Национальной гвардии, Министерства обороны, а также специальных органов получили ранения. Точное количество погибших мирных жителей уточняется.

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