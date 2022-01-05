+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Верховный муфтий Казахстана обратился к гражданам страны

5 Января 2022 09:56
Поделиться:
Верховный муфтий Казахстана обратился к гражданам страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы обратился к казахстанцам на фоне протестов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
МВД РК: 95 сотрудникам в ходе незаконных акций нанесены телесные повреждения
Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене задержан Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране

«Уважаемые соотечественники! 30 лет назад мы добились Независимости, о которой мечтали наши предки. Хвала Аллаху! На сегодняшний день для каждого казахстанца священный долг сохранить эту Независимость. Государство, лишенное покоя, словно небо без звезд. Если не будет покоя и мира в стране, всем известно, что не будет пользы от всего. Аллах в священном Коране говорит: «Не бунтуйте после того, как на земле воцарилась тишина». Сейчас, дорогие братья и сестры, всем нам необходимо единство и сплоченность. Поэтому давайте попросим все у Аллаха единство страны, мир и покой. Давайте постараемся внести свой вклад в единство страны. Пусть Всевышний Аллах благословит нашу страну», - говорится в обращении Верховного муфтия.

В своем обращении Наурызбай кажы Таганулы также пожелал, чтобы Аллах даровал казахскому народу сплоченность, солидарность и единство.

Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #ЧП в Алматы и Мангистау  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
МВД РК: 95 сотрудникам в ходе незаконных акций нанесены телесные повреждения
Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене задержан
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Популярное
1 Солдат-великан служит в Восточном Казахстане
2 Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
3 Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
4 Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
5 Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
6 Ералы Тугжанов озвучил четыре пункта решения Правительственной комиссии
Читайте также
Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
Солдат-великан служит в Восточном Казахстане
Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
Новое постановление подписал главный санврач Шымкента
Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц - Касым-Жомарт Токаев
Ералы Тугжанов озвучил четыре пункта решения Правительственной комиссии
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив