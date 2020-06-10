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Верховный комиссар ООН высоко оценила политические реформы Казахстана

10 Июня 2020 23:14
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Верховный комиссар ООН высоко оценила политические реформы Казахстана

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В онлайн-формате состоялась встреча Постоянного Представителя Казахстана при Отделении ООН в Женеве Жанар Айтжановой с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Стороны обсудили ход реализации президентского пакета политических реформ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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М. Бачелет отметила политические реформы Казахстана в области мирных собраний, политических партий, а также декриминализации клеветы.

По ее словам, данные реформы свидетельствуют о том, что наша страна серьезно относится к рекомендациям стран-членов ООН в ходе третьего цикла Универсального Периодического Обзора и работает над их своевременной реализацией.

В свою очередь, постпред поблагодарила Верховного Комиссара за положительную оценку, проводимых в Казахстане реформ в ходе 43-й сессии Совета ООН по правам человека в феврале 2020 года, а также за оказываемую помощь посредством реализации проектов и тренингов, освещенных в докладе УВКПЧ за 2019 год.

Было обращено внимание на инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева, нацеленную на развитие многопартийной системы политической конкуренции и плюрализма, а также на продвижение концепции парламентской оппозиции, которая впервые будет представлена на уровне Конституционного закона в Казахстане.

Верховный Комиссар также ознакомилась с работой, проводимой Казахстаном с целью укрепления отношений государства с гражданским обществом.

В завершение встречи Постпред РК подчеркнула важность сотрудничества Казахстана с ООН, в частности с договорными органами, специальными процедурами и другими механизмами Организации посредством открытого и конструктивного диалога. Была выражена поддержка инициативе ООН по реформе системы договорных органов с целью оптимизации и повышения эффективности работы.


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#ООН   #МИД РК   #Политические реформы  
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