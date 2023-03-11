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Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Казахстан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Марта 2023, 13:58
Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Казахстан Фото: VALENTIN FLAURAUD / AFP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк начиная с 13 марта совершит пятидневный визит в Казахстан и Узбекистан по приглашению двух стран Центральной Азии, передает МИА «Казинформ».

Верховный комиссар посетит Казахстан с 16 по 17 марта. Он проведет пресс-конференцию 17 марта в Астане. Участвовать в ней смогут только представители СМИ.

Фолькер Тюрк также посетит столицу Каракалпакстана – город Нукус, где он выступит на мероприятии, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека.


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