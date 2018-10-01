Верховный имам Аль-Азхара: Терроризм - не мусульманская проблема

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный имам Шейх Мухаммад Ахмад ат-Тайеб поделился мнением о причинах возникновения и распространения терроризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разговор о проблемах терроризма весьма грустный. Здесь я бы хотел ограничиться небольшим наблюдением. При внимательном рассмотрении выясняется, что технические возможности региона, а также его ресурсы для подготовки и вооружения представляются недостаточными для объяснения внезапного появления терроризма с такой колоссальной силой, которая позволяет ему перемещаться, пересекать границы, нападать и отступать при полном спокойствии, что заставляет нас максимально сомневаться в том, что этот терроризм, который был порожден зубами, клыками и когтями - является чисто исламским, арабским созданием», - сказал имам на шестом Съезде лидеров мировых и традиционных религий, проходящем в Астане.

Он выразил мнение, что мусульманская направленность терроризма - это лишь маска, в которую облачают эти страшные деяния.

«Мы говорим это, и при этом осознаем, что сценой действия выступает исламская арабская площадка, и что игроки - это мусульмане и арабы, но мы сильно сомневаемся в том, что какой-либо из текстов постановки или ее режиссуры является чисто арабским или чисто исламским. Это терроризм, который совершал свои гнусные преступления, прикрываясь исламом, использован в качестве целей - мужчин, женщин и детей и не был направлен на других, кроме исключений из этого правила, которым он устрашил весь арабский регион от начала до конца. Этот терроризм сносил головы не только мусульманам, сопровождая свои убийства и говоря, что это и есть ислам с тем, чтобы в сознании других укрепилось понимание, что это и есть мусульманская религия, и что терпеть исповедующих ислам людей стало невозможно, и что на земле должна появиться новая мировая политика с целью изменить эту ситуацию», - считает религиозный деятель.

По мнению эксперта, у терроризма нет национальной или религиозной составляющей.

«Мы убеждены касательно темы терроризма, и возможно я буду прав или неправ в этом отношении, что терроризм не сотворен ни исламом, ни христианством и ни иудаизмом как божественного послания, которое донесено пророком и посланниками Аллаха - Моисеем, Иисусом и Мухаммедом - их приветствует терроризм, является детищем несправедливой заблудшей международной политики, которая потеряла чувствительность к боли других людей из числа бедных, слабых, мужчин и женщин, детей, которые не умеют обманывать и не знают правильного пути. Это объяснение открывает нам секрет привлечения террористическими группировками в свои ряды некоторых представителей молодежи в Европе, которые ни сами, ни их семьи не имели никакого отношения к религиозности и не соблюдали нормы шариата», - подчеркнул имам.

В качестве подтверждения своих слов, спикер привел некоторые статистические данные.

«Я читал в исследовании, касающегося так называемого экстремистского исламизма в Европе, что большинство завербованной европейской молодежи в Сирии и в Ираке не являются религиозными. Из статистических данных, которые коснулись 400 европейских семей, чьи сыновья или дочери присоединились к джихаду в Сирии и Ираке - выяснилось, что 40% этих семей - атеисты, 40% придерживаются католицизма, 19% мусульмане и 1% иудеи. Таким образом, проблема не заключается в исламской молодежи, и не в исламской джихаде, это проблема несправедливости и маргинализации, ощущения своей ничтожности и ущемления прав, либо проявления тяжелой психологической отчужденности у некоторых представителей молодежи, что является результатом того, что в современной цивилизации наблюдается отсутствие религиозной нравственности и норм», - заключил имам.