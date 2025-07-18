Верховный суд Южной Кореи окончательно оправдал главу Samsung

Это решение было вынесено спустя четыре года и десять месяцев после того, как Ли Джэ Ёну были предъявлены обвинения в манипуляциях с ценами на акции, злоупотреблении доверием и бухгалтерском мошенничестве в ходе спорного слияния компаний Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp. в 2015 году.

Это слияние рассматривалось как ключевой шаг для его успеха в наследовании руководства компанией, так как его отец, Ли Гон Хи, годом ранее перенес сердечный приступ.

Ли Джэ Ён был оправдан по всем 19 пунктам обвинения на первом судебном процессе и по всем 23 пунктам на втором после того, как были добавлены дополнительные обвинения.

Верховный суд отклонил апелляцию прокуратуры, заявив, что в первоначальном решении не было ошибок.

Суд также окончательно оправдал 13 других лиц и структур, вовлечённых в дело.

Адвокат Ли поблагодарил суд за вынесение «мудрого решения».

Напомним, в 2024 году Сеульский суд оправдал Ли Джэ Ёна.