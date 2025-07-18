РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:34, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Верховный суд Южной Кореи окончательно оправдал главу Samsung

    В четверг Верховный суд утвердил оправдательный приговор председателю Samsung Electronics Ли Джэ Ёну по делу о слиянии двух компаний в 2015 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap

    Верховный суд Южной Кореи окончательно оправдал главу Samsung
    Фото: Yonhap

    Это решение было вынесено спустя четыре года и десять месяцев после того, как Ли Джэ Ёну были предъявлены обвинения в манипуляциях с ценами на акции, злоупотреблении доверием и бухгалтерском мошенничестве в ходе спорного слияния компаний Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp. в 2015 году.

    Это слияние рассматривалось как ключевой шаг для его успеха в наследовании руководства компанией, так как его отец, Ли Гон Хи, годом ранее перенес сердечный приступ.

    Ли Джэ Ён был оправдан по всем 19 пунктам обвинения на первом судебном процессе и по всем 23 пунктам на втором после того, как были добавлены дополнительные обвинения.

    Верховный суд отклонил апелляцию прокуратуры, заявив, что в первоначальном решении не было ошибок.

    Суд также окончательно оправдал 13 других лиц и структур, вовлечённых в дело.

    Адвокат Ли поблагодарил суд за вынесение «мудрого решения».

    Напомним, в 2024 году Сеульский суд оправдал Ли Джэ Ёна.

    Теги:
    Суды Южная Корея Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают