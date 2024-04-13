Верховный суд РК отменил и изменил 140 судебных актов по гражданским спорам

Казахстанцы стали больше жаловаться на действия нотариусов, возросли иски по банкротству, госзакупкам и возмещению ущерба. Такие данные привел председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Нурсерик Шарипов, подводя итоги деятельности судов республики по рассмотрению гражданских дел за первый квартал 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Верховный суд отменил и изменил 140 судебных актов местных судов, 45% из них связаны с исполнением обязательств, по наследственным спорам и недействительности сделок. 30% - финансово-экономические споры и 25% дел – жилищные, земельные, трудовые и страховые, - отметил Нурсерик Шарипов.

Касательно роста исков в судах первой инстанции (с 211 тыс. за 1 квартал 2023 года до 280 тыс. за 1 кв. 2024 года) было отмечено, что возросли жалобы на действия нотариусов, иски о банкротстве, по госзакупкам и возмещению ущерба. На 44% (с 70 тыс. до 124 тыс.) стало больше материалов по санкционированию выезда должников за пределы страны и выдаче исполнительного листа по арбитражу, то есть из-за расширения внесудебной сферы урегулирования споров.

На 15,6% (с 102 тыс. до 118 тыс.) возросло число оконченных дел, в том числе с вынесением решений – на 12,5% и на 28,4% прекращенных производством за примирением сторон.

Максимально быстро, без вызова сторон в суд, только на основании документов дела (упрощенное производство) рассмотрено свыше 46 тыс. дел (39,1% от всех оконченных дел).

Более 25 тыс. дел разрешено альтернативными способами. Из них по 6-7 тыс. дел составлен досудебный протокол: стороны обменялись доказательствами до рассмотрения дела. Примиряя, суды снижают конфликтность, дают возможность сторонам сохранить родственные, партнерские и трудовые отношения.

Апелляцией пересмотрено 8 тыс. дел. На 12% возросло ходатайств и пересмотров в кассации, предварительно рассмотренных дел стало больше на 2,3% и протестов прокурора на 84,7%.

Судьи Б.Ералиева, Б.Токтарова и А.Савинова проинформировали о результатах рассмотрения финансово-экономических, договорных, трудовых, земельных споров.