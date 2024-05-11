Верховный суд РК оставил без изменений приговор двум осужденным по делу об убийстве

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда оставила в силе судебные акты в отношении двух несовершеннолетних, осужденных за убийство и хулиганство, и отклонила протест прокурора, передает агентство Kazinform.

Ранее приговором суда несовершеннолетний Д. признан виновным по ст. 99 ч.2 п. п.9, 14 УК «Убийство, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица», ему назначено 9 лет лишения свободы.

Несовершеннолетний М. осужден по ст. 293 ч.3 п.2 УК «Хулиганство с применением оружия» с назначением 1 года 4 месяцев ограничения свободы.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, судебная коллегия, изучив материалы дела и представленные доводы, пришла к выводу, что вина Д. и М. является доказанной.

Установлено, что в ходе возникшего конфликта Д. нанес удар ножом потерпевшему И., от которого последний скончался. Осужденный М. нанес ножевое ранение легкой степени тяжести другому потерпевшему. Тот факт, что в руках Д. был нож, подтвердили не только свидетели, но и осужденный М.

По показаниям свидетеля-очевидца, после удара со стороны Д. потерпевший остановился на месте, приподнял футболку, под которой виднелось начавшееся кровотечение.

Вина обоих также доказана протоколами очных ставок, следственного эксперимента, заключениями судебных экспертиз.