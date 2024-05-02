Верховный Суд рассмотрел дело пожизненно осужденного Тогаева

Верховный суд под председательством председателя Асламбека Мергалиева рассмотрел уголовное дело в кассационном порядке в отношении Азамата Тогаева, осужденного к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2014 году Азамат Тогаев признан виновным в совершении убийства, сопряженного с разбоем и бандитизмом. В феврале текущего года он, оспаривая правильность квалификации его деяний и меру наказания, подал ходатайство о пересмотре судебных актов.

Заседание провели с участием осужденного, его защитника-адвоката, а также представителя потерпевшего, участвовавших в режиме онлайн. Государственное обвинение поддержал заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев.

По итогам рассмотрения судебная коллегия Верховного Суда приняла решение об оставлении судебных актов без изменения, а ходатайство осужденного – без удовлетворения.

Напомним, что Тогаев, создав банду в целях вооруженных нападений на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, вместе с соучастниками проник в дом супружеской пары. Затем осужденные совершили убийство потерпевшего, после чего связали супругу последнего и, нанося тяжкие телесные повреждения, потребовали передать имеющиеся деньги и ценности. После получения требуемого скрылись с места преступления.

Вина Тогаева доказана частично признательными показаниями осужденных, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебно-медицинских, биологической экспертиз, результатами осмотра места происшествия и выемки.